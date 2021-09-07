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Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, - ВОЗ

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Швейцария , Вторник 07 сентября 2021 19:05
Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, - ВОЗ Фото: Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Однако, эта "равнина" находится на достаточно высоком уровне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова эксперта ВОЗ Марии Ван Керхове во время брифинга.

"Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне", - отметила Мария Ван Керхове.

По словам эксперта, ежедневно в мире регистрируется около 4,5 млн случаев заражения коронавирусом и, почти, 72-78 тысяч летальных случаев.

В разных регионах наблюдается разная ситуация вокруг распространения заболевания.

"Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией", - добавила эксперт.

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