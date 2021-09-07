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Світ вийшов на плато по захворюваності на коронавірус, - ВООЗ

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Швейцарія , Вівторок 07 вересня 2021 19:05
Світ вийшов на плато по захворюваності на коронавірус, - ВООЗ Фото: світ вийшов на плато по захворюваності на коронавірус (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що світ перейшов на плато по захворюваності на коронавірус. Однак, ця "рівнина" перебуває на доволі високому рівні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова експерта ВООЗ Марії Ван Керхове під час брифінгу.

"Ми досягли плато, однак це плато знаходиться на досить високому рівні", - відзначила Марія Ван Керхове.

За словами експерта, щодня у світі реєструють близько 4,5 млн випадків зараження коронавірусом та, майже, 72-78 тисяч летальних випадків.

В різних регіонах спостерігається різна ситуація навколо поширення захворювання.

"Ситуація викликає стурбованість. Особливо з урахуванням того, що пандемія триває вже 20 місяців і у нас є інструменти для боротьби з пандемією", - додала експерт.

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