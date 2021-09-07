Світ вийшов на плато по захворюваності на коронавірус, - ВООЗ
Фото: світ вийшов на плато по захворюваності на коронавірус (Getty Images)
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що світ перейшов на плато по захворюваності на коронавірус. Однак, ця "рівнина" перебуває на доволі високому рівні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова експерта ВООЗ Марії Ван Керхове під час брифінгу.
"Ми досягли плато, однак це плато знаходиться на досить високому рівні", - відзначила Марія Ван Керхове.
За словами експерта, щодня у світі реєструють близько 4,5 млн випадків зараження коронавірусом та, майже, 72-78 тисяч летальних випадків.
В різних регіонах спостерігається різна ситуація навколо поширення захворювання.
"Ситуація викликає стурбованість. Особливо з урахуванням того, що пандемія триває вже 20 місяців і у нас є інструменти для боротьби з пандемією", - додала експерт.