В мире от COVID-19 умерло уже более 5 млн человек, - ВОЗ
Фото: в мире от COVID-19 умерло уже более 5 млн человек (GettyImages)
В мире от COVID-19 умерло уже более 5 млн человек. Это заявила Всемирная организация здравоохранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ВОЗ.
По состоянию на 2 ноября 2021 года количество людей, признанных умершими в результате коронавирусной болезни, составило 5 004 855 человек. В мире зарегистрировано более 246,9 млн подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Также говорится о реализации более 6,893 миллиарда доз вакцин во всех странах мира.