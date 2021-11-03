В мире от COVID-19 умерло уже более 5 млн человек, - ВОЗ

В мире от COVID-19 умерло уже более 5 млн человек. Это заявила Всемирная организация здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ВОЗ.

По состоянию на 2 ноября 2021 года количество людей, признанных умершими в результате коронавирусной болезни, составило 5 004 855 человек. В мире зарегистрировано более 246,9 млн подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Также говорится о реализации более 6,893 миллиарда доз вакцин во всех странах мира.