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В мире от COVID-19 умерло уже более 5 млн человек, - ВОЗ

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Среда 03 ноября 2021 02:19
В мире от COVID-19 умерло уже более 5 млн человек, - ВОЗ Фото: в мире от COVID-19 умерло уже более 5 млн человек (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

В мире от COVID-19 умерло уже более 5 млн человек. Это заявила Всемирная организация здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ВОЗ.

По состоянию на 2 ноября 2021 года количество людей, признанных умершими в результате коронавирусной болезни, составило 5 004 855 человек. В мире зарегистрировано более 246,9 млн подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Также говорится о реализации более 6,893 миллиарда доз вакцин во всех странах мира.

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