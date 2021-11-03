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У світі від COVID-19 померло вже понад 5 млн осіб, - ВООЗ

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Середа 03 листопада 2021 02:19
У світі від COVID-19 померло вже понад 5 млн осіб, - ВООЗ Фото: у світі від COVID-19 померло вже понад 5 млн осіб (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

У світі від COVID-19 померло вже понад 5 млн осіб. Це заявила Всесвітня організація охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ВООЗ.

Станом на 2 листопада 2021 року кількість людей, визнаних померлими в результаті коронавірусної хвороби, склала 5 004 855 осіб. У світі зареєстровано понад 246,9 млн підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Також йдеться про реалізацію понад 6,893 мільярда доз вакцин у всіх країнах світу.

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