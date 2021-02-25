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В мире от коронавируса умерли более 2,5 миллиона человек

Новина українською → Четверг 25 февраля 2021 19:28
В мире от коронавируса умерли более 2,5 миллиона человек Фото: люди в масках (freepik)
Автор: РБК-Украина

В мире от коронавируса погибли более 2,5 миллиона человек. Больше всего жертв вируса зафиксировано в Соединенных Штатах.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Количество летальных исходов из-за COVID-19 в мире достигло 2 500 770. Число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 112,6 миллиона.

На первом месте по числу смертей находятся США (506 232), на втором - Бразилия (249 957), на третьем - Мексика (182 815). Далее следуют Индия, Великобритания, Италия, Франция и Россия.

Ранее стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки масок для всех жителей страны. В целях усиления защиты населения от коронавируса.

Кроме того, в США ежедневно вакцинируют от коронавируса около 1,2 млн человек. В семи американских штатах первую дозу вакцины получили уже более 10% взрослого населения.

Добавим, что в начале февраля в США количество людей, которые вакцинировались от COVID-19, превысило число заболевших с начала пандемии. Всего получили одну или две дозы препарата более 26 млн американцев.

Ранее сообщалось, что три фармацевтические компании США готовы до конца марта произвести 240 млн доз вакцины от коронавируса. Препараты планируют распределить сначала в Соединенных Штатах, после чего возможны их поставки за рубеж.

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