У світі від коронавірусу померли понад 2,5 мільйона людей

У світі від коронавірусу загинули понад 2,5 мільйона осіб. Найбільше жертв вірусу зафіксовано в Сполучених Штатах.

На першому місці по числу смертей знаходяться США (506 232), на другому - Бразилія (249 957), на третьому - Мексика (182 815). Далі йдуть Індія, Великобританія, Італія, Франція і Росія.

Кількість летальних випадків через COVID-19 у світі сягнула 2 500 770. Кількість виявлених випадків зараження коронавірусом по всьому світу перевищує 112,6 мільйона.

Раніше стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправки масок для всіх жителів країни. В цілях посилення захисту населення від коронавірусу.

Крім того, в США щодня вакцинують від коронавірусу близько 1,2 млн осіб. У семи американських штатах першу дозу вакцини отримали вже понад 10% дорослого населення.

Додамо, що на початку лютого в США кількість людей, які вакцинувалися проти COVID-19, перевищила кількість хворих з початку пандемії. Всього отримали одну або дві дози препарату понад 26 млн американців.

Раніше повідомлялося, що три фармацевтичні компанії США готові до кінця березня виробити 240 млн доз вакцини від коронавірусу. Препарати планують розподілити спочатку в Сполучених Штатах, після чого можливі їх постачання за кордон.