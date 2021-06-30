ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В мире ввели более 3 млрд доз вакцины от COVID

Новина українською →
Среда 30 июня 2021 21:33
В мире ввели более 3 млрд доз вакцины от COVID Фото: в мире ввели более 3 млрд доз вакцины от COVID (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

В 180 странах мира ввели более 3 миллиарда доз вакцины от коронавируса. За последнюю неделю в мире вводили примерно 43,3 миллиона доз вакцины в день.

Об этом сообщает Bloomberg.

В настоящее время введено достаточно доз, чтобы полностью вакцинировать 19,6% населения мира, но распределение вакцин было неравномерным.

Страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.

При этом Соединенные Штаты продолжают лидировать по количеству введенных доз. На сегодня в США ввели более 325 млн доз вакцины от коронавируса. При этом за последнюю неделю вводили в среднем около 900 тысяч доз препарата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация Коронавирус
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19