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У світі ввели понад 3 млрд доз вакцини від COVID

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Середа 30 червня 2021 21:33
У світі ввели понад 3 млрд доз вакцини від COVID Фото: у світі ввели понад 3 млрд доз вакцини від COVID (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

У 180 країнах світу ввели понад 3 мільярди доз вакцини від коронавірусу. За останній тиждень у світі вводили приблизно 43,3 мільйона доз вакцини в день.

Про це повідомляє Bloomberg.

В даний час введено достатньо доз, щоб повністю вакцинувати 19,6% населення світу, але розподіл вакцин був нерівномірним.

Країни та регіони з найвищими доходами вакцинуються більш ніж у 30 разів швидше, ніж країни з найнижчими доходами.

При цьому Сполучені Штати продовжують лідирувати за кількістю введених доз. На сьогодні в США ввели понад 325 млн доз вакцини від коронавірусу. При цьому за останній тиждень вводили в середньому близько 900 тисяч доз препарату.

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