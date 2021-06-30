В мире ввели более 3 млрд доз вакцины от COVID

В 180 странах мира ввели более 3 миллиарда доз вакцины от коронавируса. За последнюю неделю в мире вводили примерно 43,3 миллиона доз вакцины в день.

В настоящее время введено достаточно доз, чтобы полностью вакцинировать 19,6% населения мира, но распределение вакцин было неравномерным.

Страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.

При этом Соединенные Штаты продолжают лидировать по количеству введенных доз. На сегодня в США ввели более 325 млн доз вакцины от коронавируса. При этом за последнюю неделю вводили в среднем около 900 тысяч доз препарата.