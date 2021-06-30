UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В мире ввели более 3 млрд доз вакцины от COVID

Автор: РБК-Украина

В 180 странах мира ввели более 3 миллиарда доз вакцины от коронавируса. За последнюю неделю в мире вводили примерно 43,3 миллиона доз вакцины в день.

Об этом сообщает Bloomberg.

В настоящее время введено достаточно доз, чтобы полностью вакцинировать 19,6% населения мира, но распределение вакцин было неравномерным.

Страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.

При этом Соединенные Штаты продолжают лидировать по количеству введенных доз. На сегодня в США ввели более 325 млн доз вакцины от коронавируса. При этом за последнюю неделю вводили в среднем около 900 тысяч доз препарата.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВакцинацияКоронавирус