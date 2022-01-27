Митрополит Епифаний выздоровел от COVID-19

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на пресс-службу Киевской митрополии ПЦУ .

"Накануне был получен отрицательный тест, состояние здоровья владыки хорошее, он возвращается к исполнению обязанностей в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В митрополии всех поблагодарили за беспокойство о его здоровье.

"Предстоятель еще раз благодарит всех, кто заботился о его здоровье, возносил за него свои молитвы и высказал ему добрые пожелания быстрого выздоровления", - резюмируется в сообщении.