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Мобильный COVID-госпиталь на Прикарпатье принял первых пациентов

Новина українською → Богородчаны, Среда 10 марта 2021 19:43
Мобильный COVID-госпиталь на Прикарпатье принял первых пациентов Фото: мобильный COVID-госпиталь на Прикарпатье (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В мобильный COVID-госпиталь в Богородчанах доставили первых пациентов из больниц Ивано-Франковской области. Пациентов переправляют в мобильный госпиталь, чтобы разгрузить местные больницы.

Об этом сообщает местное агентство "Галка".

Первой в мобильный госпиталь доставили 56-летнюю пациентку с Богородчанского района. Вторым пациентом мобильного госпиталя стала женщина из Ивано-Франковска.

В Богородчанской больнице, по словам директора Ивана Коляджина, сейчас остаются свободными только 19 из 250 койко-мест. В мобильном госпитале открыли пока только 2 модуля на 16 больных. В этих модулях будут работать 8 бригад медиков.

"Больница заполнена. Начинаем заполнять модули. И заработал мобильный госпиталь, чтобы немного разгрузить область. А те койки, которые остались в больнице, - на случай, если больным, которые будут лечиться в модулях, станет хуже. Тогда их можно будет перевести", - пояснил директор больницы.

Как добавил Коляджин, пока что мобильный госпиталь будет принимать только легких пациентов.

Прикарпатье стало первым регионом Украины, где развернули мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19. В Офисе президента говорили, что установка этого госпиталя является превентивной мерой и принимать пациентов он начнет только когда мест в больницах не останется.

Напомним, мобильный госпиталь на Прикарпатье привезли 19 февраля. Его доставили подразделения ГСЧС.

Добавим, развернуть временные COVID-госпитали решили и во Львове. Также городские власти планируют увеличивать стационар в местных поликлиниках.

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