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Мобільний COVID-госпіталь на Прикарпатті прийняв перших пацієнтів

Новость на русском → Богородчани, Середа 10 березня 2021 19:43
Мобільний COVID-госпіталь на Прикарпатті прийняв перших пацієнтів Фото: мобільний COVID-госпіталь на Прикарпатті (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У мобільний COVID-госпіталь в Богородчанах доставили перших пацієнтів з лікарень Івано-Франківської області. Пацієнтів переправляють в мобільний госпіталь, щоб розвантажити місцеві лікарні.

Про це повідомляє місцеве агенство "Галка".

Першою в мобільний госпіталь доставили 56-річну пацієнтку з Богородчанського район. Другим пацієнтом мобільного госпіталя стала жінка з Івано-Франківська.

У Богородчанській лікарні, за словами директора Івана Коляджина, зараз залишаються вільними тільки 19 з 250 ліжко-місць. У мобільному госпіталі відкрили поки тільки 2 модулі на 16 хворих. У цих модулях працюватимуть 8 бригад медиків.

"Лікарня заповнена. Починаємо заповнювати модулі. І запрацював мобільний госпіталь, щоб трохи розвантажити область. А ті ліжка, які залишилися в лікарні, - на випадок, якщо хворим, які лікуватимуться в модулях, стане гірше. Тоді їх можна буде перевести", - пояснив директор лікарні.

Як додав Коляджин, поки що мобільний госпіталь прийматиме тільки легких пацієнтів.

Прикарпаття стало першим регіоном України, де розгорнули мобільний госпіталь для пацієнтів з COVID-19. В Офісі президента говорили, що встановлення цього госпіталя є превентивним заходом і приймати пацієнтів він почне тільки коли місць в лікарнях не залишиться.

Нагадаємо, мобільний госпіталь на Прикарпаття привезли 19 лютого. Його доставили підрозділи ДСНС.

Додамо, розгорнути тимчасові COVID-госпіталі вирішили і у Львові. Також міська влада планує збільшувати стаціонар в місцевих поліклініках.

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