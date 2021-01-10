Moderna может изготовить до 20 млн доз вакцины в первом квартале

Генеральный директор американской компании Moderna, которая производит COVID-вакцину, Стефан Бансель заявил, что в первом квартале 2021 года завод способен произвести 20 млн доз препарата. В целом американские и европейские производственные способности компании позволяют произвести 600 млн доз в этом году.

Об этом сообщает L'Express.

"В течение первого квартала 2021 года завод в Швейцарии может произвести от 15 млн до 20 млн доз и поставить их странам Евросоюза, а также Канаде, Израилю, Швейцарии и Великобритании", - сказал Бансель.

Также он добавил, что в течение года европейское производство будет расти с перспективой выполнить заказ ЕС на поставку 80 млн доз вакцины до конца ноября, а также возможных дополнительных 80 млн доз до конца декабря.

При этом Бансель не подтвердил, ссылаясь на конфиденциальность контракта, что доза вакцины от Moderna стоит 18 евро, но признал, что препарат дороже вакцины компании Pfizer, стоимость которой, по неофициальным данным, 12 евро.

Напомним, ранее Бансель заявлял, что вакцина Moderna возможно гарантировать иммунитет в течение пары лет. Однако для окончательной оценки эффективности вакцины нужны дополнительные данные.

РБК-Украина писало, что Еврокомиссия одобрила использование вакцины от коронавируса компании Moderna.