Moderna подает в суд на Pfizer и BioNTech: что произошло

Американская биотехнологическая компания Moderna подает иск против компаний Pfizer и BioNTech за нарушение патента на их вакцину от COVID на основе мессенджерной РНК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ouest France .

"Компания Moderna считает, что вакцина Comirnaty против COVID-19, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, нарушает патенты, поданные компанией Moderna в период с 2010 по 2016 год и охватывающие основную технологию Moderna по производству мессенджерной РНК", - говорится в заявлении компании.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины рекомендовало делать вторую бустерную вакцинацию против COVID-19. Прививки могут получить люди старше 60 лет и взрослые с хроническими болезнями.

В середине июля Всемирная организация здравоохранения объявила о начале очередной волны пандемии коронавируса в Европе.