Moderna не поделится рецептом вакцины, но увеличит производство

Компания Moderna не поделится рецептом вакцины от коронавируса с миром, но вместо этого увеличит производство вакцины. Об этом заявил председатель компании Нубар Афеян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

В интервью изданию он заявил, что компания не планирует делиться рецептом своей вакцины от COVID-19. Руководители компании пришли к выводу, что расширение собственного производства компании - это лучший способ увеличить глобальные поставки по всему миру.

По его словам, компания проанализировала просьбу ВОЗ о том, чтобы поделиться формулой вакцины и пришла к выводу, что может расширить производство и доставить миллиарды дополнительных доз в 2022 году.

"В течение следующих шести-девяти месяцев самым надежным и эффективным способом производства высококачественных вакцин будет их производство", - сказал Афеян.

Он отметил, что Moderna перешла от нулевого производства к 1 миллиарду доз менее чем за год, поэтому увеличения производства под силу компании.

"Мы думаем, что сможем вырасти с 1 до 3 миллиардов в 2022 году", - сказал Афеян.

Он напомнил, что компания предоставила значительное количество вакцин более бедным странам, в основном благодаря своей работе с правительством США. Также Moderna работает с правительствами нескольких стран, "чтобы помочь им обеспечить поставки для специальных целей в страны с низкими доходами".

Также в мае Moderna взяла на себя обязательство перед Covax организовать в общей сложности 500 миллионов вакцины для более бедных стран.