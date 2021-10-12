ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Moderna не поделится рецептом вакцины, но увеличит производство

Новина українською →
США, Вторник 12 октября 2021 01:06
Moderna не поделится рецептом вакцины, но увеличит производство Фото: Moderna не поделится рецептом вакцины, но увеличит производство (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Компания Moderna не поделится рецептом вакцины от коронавируса с миром, но вместо этого увеличит производство вакцины. Об этом заявил председатель компании Нубар Афеян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В интервью изданию он заявил, что компания не планирует делиться рецептом своей вакцины от COVID-19. Руководители компании пришли к выводу, что расширение собственного производства компании - это лучший способ увеличить глобальные поставки по всему миру.

По его словам, компания проанализировала просьбу ВОЗ о том, чтобы поделиться формулой вакцины и пришла к выводу, что может расширить производство и доставить миллиарды дополнительных доз в 2022 году.

"В течение следующих шести-девяти месяцев самым надежным и эффективным способом производства высококачественных вакцин будет их производство", - сказал Афеян.

Он отметил, что Moderna перешла от нулевого производства к 1 миллиарду доз менее чем за год, поэтому увеличения производства под силу компании.

"Мы думаем, что сможем вырасти с 1 до 3 миллиардов в 2022 году", - сказал Афеян.

Он напомнил, что компания предоставила значительное количество вакцин более бедным странам, в основном благодаря своей работе с правительством США. Также Moderna работает с правительствами нескольких стран, "чтобы помочь им обеспечить поставки для специальных целей в страны с низкими доходами".

Также в мае Moderna взяла на себя обязательство перед Covax организовать в общей сложности 500 миллионов вакцины для более бедных стран.

По словам Афеян, вероятно, что 40 миллионов доз начнут отправляться в последние три месяца этого года, а остальные отправятся в следующем году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе