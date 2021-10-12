Moderna не поділиться рецептом вакцини, але збільшить виробництво

Компанія Moderna не поділиться рецептом вакцини від коронавірусу зі світом, але замість цього збільшить виробництво вакцини. Про це заявив голова компанії Нубар Афеян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

В інтерв'ю виданню він заявив, що компанія не планує ділитися рецептом своєї вакцини від COVID-19. Керівники компанії дійшли висновку, що розширення власного виробництва компанії - це найкращий спосіб збільшити глобальні поставки по всьому світу.

За його словами, компанія проаналізувала прохання ВООЗ про те, щоб поділитися формулою вакцини і прийшла до висновку, що може розширити виробництво і доставити мільярди додаткових доз в 2022 році.

"Протягом наступних шести-дев'яти місяців найбільш надійним і ефективним способом виробництва високоякісних вакцин буде їх виробництво", - сказав Афеян.

Він зазначив, що Moderna перейшла від нульового виробництва до 1 мільярда доз менш ніж за рік, тому збільшення виробництва під силу компанії.

"Ми думаємо, що зможемо вирости з 1 до 3 мільярдів в 2022 році", - сказав Афеян.

Він нагадав, що компанія надала значну кількість вакцин біднішим країнам, в основному завдяки своїй роботі з урядом США. Також Moderna працює з урядами кількох країн, "щоб допомогти їм забезпечити поставки для спеціальних цілей в країни з низькими доходами".

Також у травні Moderna взяла на себе зобов'язання перед Covax організувати в цілому 500 мільйонів вакцини для бідніших країн.