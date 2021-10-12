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Moderna не поділиться рецептом вакцини, але збільшить виробництво

Новость на русском →
США, Вівторок 12 жовтня 2021 01:06
Moderna не поділиться рецептом вакцини, але збільшить виробництво Фото: Moderna не поділиться рецептом вакцини, але збільшить виробництво (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Компанія Moderna не поділиться рецептом вакцини від коронавірусу зі світом, але замість цього збільшить виробництво вакцини. Про це заявив голова компанії Нубар Афеян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

В інтерв'ю виданню він заявив, що компанія не планує ділитися рецептом своєї вакцини від COVID-19. Керівники компанії дійшли висновку, що розширення власного виробництва компанії - це найкращий спосіб збільшити глобальні поставки по всьому світу.

За його словами, компанія проаналізувала прохання ВООЗ про те, щоб поділитися формулою вакцини і прийшла до висновку, що може розширити виробництво і доставити мільярди додаткових доз в 2022 році.

"Протягом наступних шести-дев'яти місяців найбільш надійним і ефективним способом виробництва високоякісних вакцин буде їх виробництво", - сказав Афеян.

Він зазначив, що Moderna перейшла від нульового виробництва до 1 мільярда доз менш ніж за рік, тому збільшення виробництва під силу компанії.

"Ми думаємо, що зможемо вирости з 1 до 3 мільярдів в 2022 році", - сказав Афеян.

Він нагадав, що компанія надала значну кількість вакцин біднішим країнам, в основному завдяки своїй роботі з урядом США. Також Moderna працює з урядами кількох країн, "щоб допомогти їм забезпечити поставки для спеціальних цілей в країни з низькими доходами".

Також у травні Moderna взяла на себе зобов'язання перед Covax організувати в цілому 500 мільйонів вакцини для бідніших країн.

За словами Афеян, ймовірно, що 40 мільйонів доз почнуть відправлятися в останні три місяці цього року, а решта відправляться в наступному році.

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