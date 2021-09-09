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Moderna разрабатывает однодозовую вакцину от COVID и гриппа

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Четверг 09 сентября 2021 19:30
Moderna разрабатывает однодозовую вакцину от COVID и гриппа Фото: Moderna разрабатывает однодозовую вакцину от COVID и гриппа (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Компания Moderna сообщила, что разрабатывает единую вакцину от COVID-19 с экспериментальной прививкой от гриппа. В частности, новый препарат можно будет использовать для бустерной дозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Компания надеется со временем добавить вакцины против респираторно-синцитиального вируса и других респираторных заболеваний в качестве ежегодной прививки.

"Мы считаем, что перед нами открываются очень большие возможности, если мы сможем вывести на рынок высокоэффективную противореспираторную ежегодную вакцину", - заявил главный исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель.

Аналитики и инвесторы в сфере здравоохранения заявили, что Moderna и Pfizer, а также немецкий партнер по производству вакцин BioNTech SE уже ожидают миллиарды долларов от бустерных прививок COVID-19. При этом они подчеркнули, что добавление вакцины от гриппа и других заболеваний может еще больше увеличить эти прибыли.

Издание отмечает, что сегодня акции компании Moderna выросли на 6%.

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