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Moderna розробляє однодозову вакцину від COVID та грипу

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Четвер 09 вересня 2021 19:30
Moderna розробляє однодозову вакцину від COVID та грипу Фото: Moderna розробляє однодозову вакцину від COVID і грипу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Компанія Moderna повідомила, що розробляє єдину вакцину від COVID-19 з експериментальним щепленням від грипу. Зокрема, новий препарат можна буде використовувати для бустерної дози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Компанія сподівається з часом додати вакцини проти респіраторно-синцитіального вірусу та інших респіраторних захворювань як щорічне щеплення.

"Ми вважаємо, що перед нами відкриваються дуже великі можливості, якщо ми зможемо вивести на ринок високоефективну протиреспіраторну щорічну вакцину", - заявив головний виконавчий директор компанії Moderna Стефан Бансель.

Аналітики та інвестори в сфері охорони здоров'я заявили, що Moderna і Pfizer, а також німецький партнер з виробництва вакцин BioNTech SE вже очікують мільярди доларів від бустерних щеплень COVID-19. При цьому вони підкреслили, що додавання вакцини від грипу та інших захворювань може ще більше збільшити ці прибутки.

Видання зазначає, що сьогодні акції компанії Moderna виросли на 6%.

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