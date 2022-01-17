ru ua
Пн, 17 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Moderna создаст единую вакцину от гриппа и COVID: названы сроки

Новина українською →
Милан, Понедельник 17 января 2022 15:19
Moderna создаст единую вакцину от гриппа и COVID: названы сроки Фото: Moderna создаст единую вакцину от гриппа и COVID (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель заявил, что компания может выпустить комбинированную вакцину, которая одновременно защитит COVID-19 и гриппа. Это может произойти в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на ilsole24ore.

С соответствующим заявлением глава Moderna выступил на круглом столе в рамках Davos Agenda, организованном Всемирным экономическим форумом.

"Мы находимся на стадии экспериментальных испытаний, и по наилучшему сценарию мы могли бы распространить уникальную вакцину против коронавируса и гриппа осенью 2023 года", - рассказал Бансель.

Напомним, также компания Moderna заявила, что этой осенью выпустит специальную бустерную вакцину. Она будет нацелена против штамма коронавируса "Омикрон".

Читайте РБК-Украина в Google News
Грипп Вакцина от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе