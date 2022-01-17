Moderna создаст единую вакцину от гриппа и COVID: названы сроки

Фото: Moderna создаст единую вакцину от гриппа и COVID (Getty Images)

Главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель заявил, что компания может выпустить комбинированную вакцину, которая одновременно защитит COVID-19 и гриппа. Это может произойти в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на ilsole24ore.

С соответствующим заявлением глава Moderna выступил на круглом столе в рамках Davos Agenda, организованном Всемирным экономическим форумом. "Мы находимся на стадии экспериментальных испытаний, и по наилучшему сценарию мы могли бы распространить уникальную вакцину против коронавируса и гриппа осенью 2023 года", - рассказал Бансель.