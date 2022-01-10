Moderna осенью выпустит специальную бустерную вакцину против "Омикрона"

Американская фармацевтическая компания Moderna этой осенью выпустит специальную бустерную вакцину. Она будет нацелена против штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

"Мы обсуждаем с мировыми лидерами в сфере общественного здравоохранения, что, по нашему мнению, является лучшей стратегией для потенциального бустера осенью 2022 года. Мы считаем, что он должен противодействовать "Омикрону", - заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансел.

По его словам, этот бустер скоро начнет клинические испытания.