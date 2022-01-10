Moderna осенью выпустит специальную бустерную вакцину против "Омикрона"
Фото: Moderna намерена осенью выпустить бустерную вакцину против "Омикрона" (Justin Sullivan/Getty Images)
Американская фармацевтическая компания Moderna этой осенью выпустит специальную бустерную вакцину. Она будет нацелена против штамма коронавируса "Омикрон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
"Мы обсуждаем с мировыми лидерами в сфере общественного здравоохранения, что, по нашему мнению, является лучшей стратегией для потенциального бустера осенью 2022 года. Мы считаем, что он должен противодействовать "Омикрону", - заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансел.
По его словам, этот бустер скоро начнет клинические испытания.
Напомним, ранее в компании Pfizer заявили, что их вакцина против "Омикрона" будет создана уже весной 2022 года.
Ранее РБК-Украина писало, какие вакцины дольше защищают от "Омикрона".