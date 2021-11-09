Moderna запросила разрешение в ЕС на вакцинацию детей в возрасте от 6 до 11 лет

Moderna Inc запросила разрешение у Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) на использование вакцины против коронавируса у детей в возрасте от 6 до 11 лет. В то же время несколько страны приостановили использование соответствующим препарата для людей моложе 30 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В июле текущего года в ЕС разрешили применение Moderna в качестве вакцины для детей в возрасте от 12 до 17 лет. В то же время несколько страны, в том числе и Швеция - приостановили использование препарата из-за редкого побочного эффекта.

Производитель лекарств уже запросил разрешение в США в июне и до сих пор ожидает решения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

"Это наша первая заявка на использование нашей вакцины в этой возрастной группе", - заявил исполнительный директор Moderna Стефан Бансель.