Moderna запросила дозвіл в ЄС на вакцинацію дітей віком від 6 до 11 років

Moderna Inc запросила дозвіл у Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) на використання вакцини проти коронавірусу у дітей віком від 6 до 11 років. Водночас декілька країни призупинили використання відповідним препарату для людей віком молодше 30 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

В липні поточного року в ЄС дозволили застосування Moderna в якості вакцини для дітей віком від 12 до 17 років. Водночас декілька країни, в тому числі й Швеція - призупинили використання препарату через рідкісний побічний ефект.

Виробник ліків вже запросив дозвіл в США у червні й досі очікує на рішення Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США.

"Це наша перша заявка на використання нашої вакцини в цій віковій групі", - заявив виконавчий директор Moderna Стефан Бансель.