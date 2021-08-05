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Moderna заявила о необходимости третьей прививки для вакцинированных от COVID

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Четверг 05 августа 2021 22:07
Moderna заявила о необходимости третьей прививки для вакцинированных от COVID Фото: Moderna заявила о необходимости третьей прививки для вакцинированных от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Американская компания Moderna заявила, что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от коронавируса. Поскольку это сможет обеспечить иммунитет от новых штаммов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Согласно новым исследованиям, третья доза вакцины вызвала "сильный" ответ антител против "Дельта" штамма.

В рамках второй фазы испытаний компания Moderna тестирует 50-микрограммовую дозу трех вакцин-бустеров на ранее вакцинированных людях.

По словам компании, третья прививка дала многообещающий иммунный ответ против трех штаммов, включая "Дельта". При этом уровень антител приблизился к уровню, наблюдаемому у ранее невакцинированных людей, получивших две 100-микрограммовые дозы.

Напомним, Moderna заявила, что ее вакцина от COVID-19 эффективна примерно на 93% через шесть месяцев после второй дозы.

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