Вакцина Moderna сохранила 93%-ную эффективность через полгода после прививки

Компания Moderna заявила, что ее прививка от COVID-19 была эффективна примерно на 93% через шесть месяцев после второй дозы. Это практически не отличается по сравнению с эффективностью 94%, о которой сообщалось в ее первоначальном клиническом испытании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как отмечает агентство, это выгодно отличается от данных Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заявили, что эффективность их вакцины падала примерно на 6% каждые два месяца, снижаясь примерно до 84% через шесть месяцев после второй прививки.

Вакцины Moderna и Pfizer-BioNTech основаны на технологии информационной РНК (мРНК).

"Наша вакцина COVID-19 демонстрирует стойкую эффективность 93% в течение шести месяцев, но мы понимаем, что вариант Delta представляет собой серьезную новую угрозу, поэтому мы должны сохранять бдительность", - сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансел.

Однако перед зимним сезоном потребуется еще одна доза, поскольку уровень антител, вероятно, снизится, заявили в Moderna.

Этот комментарий прозвучал в то время, когда представители здравоохранения во всем мире обсуждают, являются ли дополнительные дозы безопасными, эффективными и необходимыми, даже когда они применятся для борьбы с быстро распространяющимся вариантом коронавируса Delta.

Между тем, Pfizer планирует запросить разрешение на третью прививку в конце этого месяца, а некоторые страны, такие как Израиль, начали или планируют начать делать прививки пожилым или уязвимым людям.