Moderna заявила о создании нового варианта вакцины для штамма "омикрон"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании Moderna.

Новый штамм включает мутации, наблюдаемые в "дельта"-варианте. При этом комбинация его мутаций "представляет собой значительный потенциальный риск ускорения ослабления естественного и индуцированного вакцинами иммунитета", - отметили в компании.

"Moderna уже изучает в клинических условиях два поливалентных бустера-кандидата, которые были разработаны в ожидании мутаций, подобных тем, которые возникли в варианте "омикрон". Первый кандидат (мРНК-1273.211) включает несколько мутаций, присутствующих в штамме "омикрон", которые также присутствовали в рассматриваемом бета-варианте. Второй поливалентный кандидат (мРНК-1273.213) включает многие мутации, присутствующие в штамме "омикрон", которые также присутствовали в вариантах "бета" и "дельта", - говорится в сообщении.

Данные по исследованиям ожидаются в ближайшие недели, уточнили в пресс-службе Moderna.

Согласно ВОЗ, новый вариант обладает способностью более быстрого распространения.

В южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге выявили десять случаев заражения новым штаммом COVID-19, который может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.