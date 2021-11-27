Moderna заявила о создании нового варианта вакцины для штамма "омикрон"
Американская фармацевтическая компания Moderna разрабатывает вариант вакцины, способной противостоять недавно выявленному южноафриканскому штамму коронавируса "омикрон". Для поддержания иммунитета компания предлагает использовать бустерные дозы официально одобренных прививок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании Moderna.
Новый штамм включает мутации, наблюдаемые в "дельта"-варианте. При этом комбинация его мутаций "представляет собой значительный потенциальный риск ускорения ослабления естественного и индуцированного вакцинами иммунитета", - отметили в компании.
"Moderna уже изучает в клинических условиях два поливалентных бустера-кандидата, которые были разработаны в ожидании мутаций, подобных тем, которые возникли в варианте "омикрон". Первый кандидат (мРНК-1273.211) включает несколько мутаций, присутствующих в штамме "омикрон", которые также присутствовали в рассматриваемом бета-варианте. Второй поливалентный кандидат (мРНК-1273.213) включает многие мутации, присутствующие в штамме "омикрон", которые также присутствовали в вариантах "бета" и "дельта", - говорится в сообщении.
Данные по исследованиям ожидаются в ближайшие недели, уточнили в пресс-службе Moderna.
Согласно ВОЗ, новый вариант обладает способностью более быстрого распространения.
В южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге выявили десять случаев заражения новым штаммом COVID-19, который может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.
Ранее мы писали, что ВОЗ назвала новый штамм COVID греческой буквой "омикрон".