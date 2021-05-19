В МОК обещают, что 80% жителей Олимпийского городка будут вакцинированы до старта Олимпиады

До начала Олимпиады в Токио будут вакцинированы от коронавируса 80% жителей Олимпийского городка. Соревнования стартуют уже в июле.

По его словам, Олимпиада в Токио будет безопасной как для спортсменов, так и для общественности.

"Вместе с нашими японскими партнерами и друзьями я могу только еще раз подчеркнуть полную преданность МОК по совместной организации безопасных для всех Олимпийских и Паралимпийских игр", - сказал Бах.