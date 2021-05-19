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В МОК обіцяють, що 80% жителів Олімпійського містечка будуть вакциновані до старту Олімпіади

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Середа 19 травня 2021 11:58
В МОК обіцяють, що 80% жителів Олімпійського містечка будуть вакциновані до старту Олімпіади Фото: в МОК обіцяють, що 80% жителів Олімпійського містечка будуть вакциновані (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

До початку Олімпіади у Токіо будуть провакциновані від коронавіруса 80% жителів Олімпійського містечка. Змагання стартують вже в липні.

Про це повідомив голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, пише "Радіо Свобода".

За його словами, Олімпіада в Токіо буде безпечною як для спортсменів, так і для громадськості.

"Разом з нашими японськими партнерами і друзями я можу тільки ще раз підкреслити повну відданість МОК щодо спільної організації безпечних для усіх Олімпійських і Паралімпійських ігор", - сказав Бах.

Раніше повідомлялося, що в провідна медична організація Японії закликала владу країни і Міжнародний олімпійський комітет скасувати Олімпійські ігри через різкого сплеску хворих коронавірусом.

Зазначимо, місцеве населення проти проведення Олімпійських ігор в країні. Так, була зареєстрована онлайн-петиція із закликом до скасування Олімпіади. За кілька днів вона набрала необхідні 200 тисяч підписів.

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