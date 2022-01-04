Молдова обновила список "красных" стран для путешествий: есть ли среди них Украина

В Молдове еженедельно обновляют список стран, внесенных в "красную" и "зеленую" зоны для въезда. Так, с 3 января по 9 января 2022 года Украина в перечень с высоким риском распространения COVID не входит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

Правила въезда в Молдову

По информации ведомства, граждане, которые будут пересекать границу в направлении въезда в Молдову после проведения последних 14 дней в одной или более стран "красной" зоны, обязаны показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем 72 часа для лиц, которые путешествуют общественным транспортом, или до въезда на территорию Молдовы - для лиц, путешествующих собственным транспортом, не зависимо от статуса вакцинации.

Это будет касаться и тех граждан, которые осуществили транзит через страны "красной" зоны.

Кроме этого, пересечение границы разрешено без ограничений (без карантина) лицам, которые не состояли и не осуществляли транзит в течение последних 14 дней в странах "красной" зоны, а также, в частности, предоставили сертификат о полный курс прививок против COVID-19, после которого прошло не менее 14 дней.

В Молдове признают все вакцины, которые используют в Украине.

Документы, которые необходимы для въезда:

Границу можно пересечь с

сертификатом вакцинации в приложении "Дия",

с бумажным сертификатом из портала "Дия" с QR-кодом,

с бумажным свидетельством о вакцинации, который выдал семейный врач.

Также разрешен въезд тем, кто предоставил отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позже, чем за 48 часов до посадки на борт, или для лиц, которые путешествуют общественным (личным) транспортом - перед въездом на территорию Молдовы.