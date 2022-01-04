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Молдова оновила список "червоних" країн для подорожей: чи є серед них Україна

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Молдова, Вівторок 04 січня 2022 14:29
Молдова оновила список "червоних" країн для подорожей: чи є серед них Україна Фото: Молдова оновила список "червоних" країн для подорожей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Молдові щотижня оновлюють список країн, внесених до "червоної" та "зеленої" зон для в'їзду. Так, з 3 січня по 9 січня 2022 року Україна до переліку з високим ризиком розповсюдження COVID не входить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.

Правила в'їзду в Молдову

За інформацією відомства, громадяни, які перетинатимуть кордон у напрямку в’їзду в Молдову після проведення останніх 14 днів в одній чи більше країн "червоної" зони, зобов’язані показати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 72 години для осіб, які подорожують громадським транспортом, чи до в’їзду на територію Молдови - для осіб, які подорожують власним транспортом, не залежно від статусу вакцинації.

Це стосуватиметься й тих громадян, які здійснили транзит через країни "червоної" зони.

Крім цього, перетин кордону дозволено без обмежень (без карантину) особам, які не перебували та не здійснювали транзит протягом останніх 14 днів в країнах "червоної" зони, а також, зокрема, надали сертифікат про повний курс щеплення проти COVID-19, після якого минуло не менше 14 днів.

У Молдові визнають всі вакцини, які використовують в Україні.

Документи, які необхідні для в'їзду:

Кордон можна перетнути з

  • сертифікатом вакцинації у додатку "Дія",
  • з паперовим сертифікатом з порталу "Дія" з QR-кодом,
  • з паперовим свідоцтвом про вакцинацію, який видав сімейний лікар.

Також дозволено в'їзд тим, хто надав негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до посадки на борт, або для осіб, які подорожують громадським (власним) транспортом - перед в'їздом на територію Молдови.

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