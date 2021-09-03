ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Молдова обязала невакцинированных учителей сдавать платные тесты на COVID

Новина українською →
Кишинев, Пятница 03 сентября 2021 12:37
Молдова обязала невакцинированных учителей сдавать платные тесты на COVID Фото: президент Молдовы Майя Санду (flickr com reneweuropegroup)
Автор: РБК-Украина

В Молдове невакцинированных учителей обязали регулярно сдавать тесты на COVID-19 за свой счет. Решение поддержала президент Майя Санду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsmaker.

По словам Санду, учителя должны снизить риск заражения детей в школе.

"Я считаю, что это (тесты за свой счет, - ред.) правильное решение. Потому что есть вакцины, и я призываю всех вакцинироваться, так как ситуация очень сложная. Мы ежедневно слышим о том, как люди, которые еще 10 дней назад были здоровы, умирают", - отметила она.

Она добавила, что безопасность детей в школах является важной задачей государства. Кроме того, Санду подчеркнула, что на лечение больных коронавирусом медицинская система тратит много денег, которых не хватает на лечение людей с другими заболеваниями.

При этом она уточнила, что невакцинированных учителей не будут увольнять, как об этом заявляла премьер Наталья Гаврилица.

Отметим, с 1 сентября в Молдове в обычном режиме открылись школы, но учителей, которые до сих пор не вакцинировались, обязали сдавать тесты на COVID-19 каждые две недели за свой счет.

Напомним, городская власть в Черновцах намерена обязать невакцинированных педагогов сдавать ПЦР-тесты каждую неделю за свой счет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе