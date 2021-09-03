Молдова обязала невакцинированных учителей сдавать платные тесты на COVID

По словам Санду, учителя должны снизить риск заражения детей в школе.

"Я считаю, что это (тесты за свой счет, - ред.) правильное решение. Потому что есть вакцины, и я призываю всех вакцинироваться, так как ситуация очень сложная. Мы ежедневно слышим о том, как люди, которые еще 10 дней назад были здоровы, умирают", - отметила она.

Она добавила, что безопасность детей в школах является важной задачей государства. Кроме того, Санду подчеркнула, что на лечение больных коронавирусом медицинская система тратит много денег, которых не хватает на лечение людей с другими заболеваниями.

При этом она уточнила, что невакцинированных учителей не будут увольнять, как об этом заявляла премьер Наталья Гаврилица.

Отметим, с 1 сентября в Молдове в обычном режиме открылись школы, но учителей, которые до сих пор не вакцинировались, обязали сдавать тесты на COVID-19 каждые две недели за свой счет.