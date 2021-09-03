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Молдова зобов'язала невакцинованих вчителів здавати платні тести на COVID

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Кишинів, П'ятниця 03 вересня 2021 12:37
Молдова зобов'язала невакцинованих вчителів здавати платні тести на COVID Фото: президент Молдови Майя Санду (flickr com reneweuropegroup)
Автор: РБК-Україна

У Молдові невакцинованих вчителів зобов'язали регулярно здавати тести на COVID-19 за свій рахунок. Рішення підтримала президент Майя Санду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsmaker.

За словами Санду, вчителі повинні знизити ризик зараження дітей у школі.

"Я вважаю, що це (тести за свій рахунок, - ред.) правильне рішення. Тому що є вакцини, і я закликаю всіх вакцинуватися, так як ситуація дуже складна. Ми щодня чуємо про те, як люди, які ще 10 днів тому були здорові, вмирають", - зазначила вона.

Вона додала, що безпека дітей у школах є важливим завданням держави. Крім того, Санду підкреслила, що на лікування хворих на коронавірус медична система витрачає багато грошей, яких не вистачає на лікування людей з іншими захворюваннями.

При цьому вона уточнила, що невакцинованих вчителів не звільнятимуть, як про це заявляла прем'єр Наталія Гаврилиця.

Зазначимо, з 1 вересня в Молдові в звичайному режимі відкрилися школи, але вчителів, які досі не вакцинувалися, зобов'язали здавати тести на COVID-19 кожні два тижні за свій рахунок.

Нагадаємо, міська влада в Чернівцях має намір зобов'язати невакцинованих педагогів здавати ПЛР-тести щотижня за свій рахунок.

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