Молдова зобов'язала невакцинованих вчителів здавати платні тести на COVID
У Молдові невакцинованих вчителів зобов'язали регулярно здавати тести на COVID-19 за свій рахунок. Рішення підтримала президент Майя Санду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsmaker.
За словами Санду, вчителі повинні знизити ризик зараження дітей у школі.
"Я вважаю, що це (тести за свій рахунок, - ред.) правильне рішення. Тому що є вакцини, і я закликаю всіх вакцинуватися, так як ситуація дуже складна. Ми щодня чуємо про те, як люди, які ще 10 днів тому були здорові, вмирають", - зазначила вона.
Вона додала, що безпека дітей у школах є важливим завданням держави. Крім того, Санду підкреслила, що на лікування хворих на коронавірус медична система витрачає багато грошей, яких не вистачає на лікування людей з іншими захворюваннями.
При цьому вона уточнила, що невакцинованих вчителів не звільнятимуть, як про це заявляла прем'єр Наталія Гаврилиця.
Зазначимо, з 1 вересня в Молдові в звичайному режимі відкрилися школи, але вчителів, які досі не вакцинувалися, зобов'язали здавати тести на COVID-19 кожні два тижні за свій рахунок.
Нагадаємо, міська влада в Чернівцях має намір зобов'язати невакцинованих педагогів здавати ПЛР-тести щотижня за свій рахунок.