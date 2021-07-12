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Молдова получила первые 150 тысяч доз Johnson & Johnson от США

Автор: Сергей Пышкин

Президент Молдавии Майя Санду сообщила о том, что страна получила первую партию вакцин Джонсон и Джонсон из США. Всего Америка планирует транспортировать в Молдову 500 тысяч доз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook- страницу главы Молдавии.

Санду поблагодарила посла США Дерека Хогана за соответствующий жест солидарности от США.

Стоит отметить, что в целом Молдова получит от Америки 500 тысяч доз препарата Johnson & Johnson. В рамках первой партии через платформу COVAX было транспортировано 150 тысяч.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что США планируют передать Молдове полмиллиона доз вакцин Johnson & Johnson.

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МолдоваКоронавирусВакцина