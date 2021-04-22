В Молдове смягчают карантин и отменяют комендантский час
Правительство Молдовы приняло решение начать ослабление карантинных ограничений, который были введены из-за коронавируса. В частности, власти решили отменить комендантский час.
Об этом сообщает издание News Maker.
Так, с понедельника, 26 апреля, в стране отменят комендантский час, который действовал ежедневно с 23:00 до 05:00.
"Сегодня мы решили, что с 26 апреля комендантского часа больше не будет. Благодарю коллег из министерств внутренних дел и обороны, которые все это время помогали нам обеспечивать порядок и соблюдение этого ограничения", - заявил исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой.
Кроме того, со 2 мая в Молдове будет разрешена работа театров. Также будет разрешено проводить концерты, спектакли и демонстрировать фильмы на открытом воздухе.
"Есть хорошие новости для работников культуры. Мы решили разрешить со 2 мая возобновить театрально-концертную деятельность. При этом в зале должно быть заполнено не больше 30% мест для зрителей", - заявил Чокой.
Премьер Молдовы отметил, что власти будут следить за развитием эпидемиологической ситуации в стране, и в случае плохой динамики театры могут вновь закрыть.
Напомним, в Молдове с 3 апреля ужесточили карантинные ограничения в связи с чрезвычайным положением, которое введено в Молдове из-за ухудшения ситуации с COVID-19.