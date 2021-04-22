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У Молдові пом'якшують карантин і скасовують комендантську годину

Новость на русском → Кишинів, Четвер 22 квітня 2021 17:06
У Молдові пом'якшують карантин і скасовують комендантську годину Фото: у Молдові скасують комендантську годину з 26 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Молдови прийняв рішення почати ослаблення карантинних обмежень, який були введені через коронавірус. Зокрема, влада вирішила скасувати комендантську годину.

Про це повідомляє видання News Maker.

Так, з понеділка, 26 квітня, в країні скасують комендантську годину, який діяв щодня з 23: 00 до 05: 00.

"Сьогодні ми вирішили, що з 26 квітня комендантської години більше не буде. Дякую колегам з міністерств внутрішніх справ і оборони, які весь цей час допомагали нам забезпечувати порядок і дотримання цього обмеження", - заявив виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Ауреліу Чокой.

Крім того, з 2 травня в Молдові буде дозволена робота театрів. Також буде дозволено проводити концерти, вистави та демонструвати фільми на відкритому повітрі.

"Є хороші новини для працівників культури. Ми вирішили дозволити з 2 травня відновити театрально-концертну діяльність. При цьому в залі повинно бути заповнено не більше 30% місць для глядачів", - заявив Чокой.

Прем'єр Молдови зазначив, що влада стежитиме за розвитком епідеміологічної ситуації в країні, і в разі поганої динаміки театри можуть знову закрити.

Нагадаємо, в Молдові з 3 квітня посилили карантинні обмеження у зв'язку із надзвичайним станом, яке введено в Молдові через погіршення ситуації з COVID-19.

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