Как работают школы на карантине: Минздрав уточнил правила
Условием работы учебных заведений, в частности школ, как в "желтой", так и в "красной" зоне карантина является вакцинация педагогов. Альтернативой вакцинации может быть справка о наличии противопоказаний для прививки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Как сообщается, работу регламентирует карантинное постановление правительства, а также постановление главного государственного санитарного врача.
Кроме того, в Минздраве напомнили о списке профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. В этот список, в частности, входят и педагоги. Так, тех, кто с 8 ноября не получил хотя бы одну дозу прививки должны быть отстранены от работы без сохранения зарплаты.
"Желтая" зона
- Разрешается работать тем педагогам, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19. Так, чтобы заведение работало нужно, чтобы все 100% коллектива были вакцинированы.
- Без прививки могут работать сотрудники, имеющие противопоказания к вакцинации, что подтверждено медицинским заключением. Такие сотрудники не подлежат отстранению от работы.
"Красная" зона
- Разрешается работать тем, кто прошел полный курс вакцинации против COVID-19. Две дозы вакцины должны получить все 100% педагогов.
- Если работник получил одну дозу вакцины, то не может быть отстранен от работы, но это также не позволяет ему проводить обучение в очном формате. Таким образом, пока все сотрудники не пройдут полностью курс вакцинации, учебное заведение не может работать в очном формате
- Сотрудники, имеющие противопоказания к вакцинации, не подлежат отстранению. Для подтверждения они должны предоставить медицинское заключение о наличии противопоказаний.
Напомним, обязательная вакцинация для отдельных профессий была введена в Украине с 8 ноября. Вместе с тем, уже с 9 декабря этот список будет расширен.
Так, кроме педагогов, работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, а также работники местных государственных администраций в этот список войдут: сотрудники предприятий, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти; учреждений, предоставляющих социальные услуги; предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).