Как работают школы на карантине: Минздрав уточнил правила

Условием работы учебных заведений, в частности школ, как в "желтой", так и в "красной" зоне карантина является вакцинация педагогов. Альтернативой вакцинации может быть справка о наличии противопоказаний для прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Кроме того, в Минздраве напомнили о списке профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. В этот список, в частности, входят и педагоги. Так, тех, кто с 8 ноября не получил хотя бы одну дозу прививки должны быть отстранены от работы без сохранения зарплаты.

Напомним, обязательная вакцинация для отдельных профессий была введена в Украине с 8 ноября. Вместе с тем, уже с 9 декабря этот список будет расширен.

Так, кроме педагогов, работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, а также работники местных государственных администраций в этот список войдут: сотрудники предприятий, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти; учреждений, предоставляющих социальные услуги; предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).