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Как работают школы на карантине: Минздрав уточнил правила

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Украина, Пятница 03 декабря 2021 14:17
Как работают школы на карантине: Минздрав уточнил правила Фото: школьники на уроке тянут руки (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Условием работы учебных заведений, в частности школ, как в "желтой", так и в "красной" зоне карантина является вакцинация педагогов. Альтернативой вакцинации может быть справка о наличии противопоказаний для прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, работу регламентирует карантинное постановление правительства, а также постановление главного государственного санитарного врача.

Кроме того, в Минздраве напомнили о списке профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. В этот список, в частности, входят и педагоги. Так, тех, кто с 8 ноября не получил хотя бы одну дозу прививки должны быть отстранены от работы без сохранения зарплаты.

"Желтая" зона

  • Разрешается работать тем педагогам, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19. Так, чтобы заведение работало нужно, чтобы все 100% коллектива были вакцинированы.
  • Без прививки могут работать сотрудники, имеющие противопоказания к вакцинации, что подтверждено медицинским заключением. Такие сотрудники не подлежат отстранению от работы.

"Красная" зона

  • Разрешается работать тем, кто прошел полный курс вакцинации против COVID-19. Две дозы вакцины должны получить все 100% педагогов.
  • Если работник получил одну дозу вакцины, то не может быть отстранен от работы, но это также не позволяет ему проводить обучение в очном формате. Таким образом, пока все сотрудники не пройдут полностью курс вакцинации, учебное заведение не может работать в очном формате
  • Сотрудники, имеющие противопоказания к вакцинации, не подлежат отстранению. Для подтверждения они должны предоставить медицинское заключение о наличии противопоказаний.

Напомним, обязательная вакцинация для отдельных профессий была введена в Украине с 8 ноября. Вместе с тем, уже с 9 декабря этот список будет расширен.

Так, кроме педагогов, работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, а также работники местных государственных администраций в этот список войдут: сотрудники предприятий, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти; учреждений, предоставляющих социальные услуги; предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).

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