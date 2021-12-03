Як працюють школи на карантині: МОЗ уточнило правила
Умовою роботи навчальних закладів, зокрема шкіл, як у "жовтій", так і "червоній" зоні карантину є вакцинація педагогів. Альтернативою вакцинації може бути довідка про протипоказання для щеплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.
Як повідомляється, роботу регламентує карантинна ухвала уряду, а також постанова головного державного санітарного лікаря.
Крім того, у МОЗ нагадали про список професій, які підлягають обов'язковій вакцинації від коронавірусу. До цього списку, зокрема, входять і освітяни. Так, тих, хто з 8 листопада не одержав хоча б одну дозу щеплення, повинні бути відсторонені від роботи без збереження зарплати.
"Жовта" зона
- Дозволяється працювати тим педагогам, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. Так, щоб заклад працював, потрібно, щоб усі 100% колективу були вакциновані.
- Без щеплення можуть працювати працівники, які мають протипоказання до вакцинації, що підтверджено медичним висновком. Такі працівники не підлягають усуненню від роботи.
"Червона" зона
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Дозволяється працювати тим, хто пройшов повний курс вакцинації проти COVID-19. Дві дози вакцини мають отримати усі 100% освітян.
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Якщо працівник отримав одну дозу вакцини, то не може бути відсторонений від роботи, але це також не дозволяє проводити навчання в очному форматі. Таким чином, поки всі співробітники не пройдуть повністю курс вакцинації, навчальний заклад не може працювати у очному форматі
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Співробітники, які мають протипоказання до вакцинації, не підлягають усуненню. Для підтвердження вони мають надати медичний висновок щодо наявності протипоказань.
Нагадаємо, обов'язкову вакцинацію для окремих професій було введено в Україні з 8 листопада. Водночас, уже з 9 грудня цей список буде розширено.
Так, крім освітян, працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, а також працівники місцевих державних адміністрацій до цього списку увійдуть: працівники підприємств, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; установ, що надають соціальні послуги; підприємств, що мають стратегічне значення для економіки ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).