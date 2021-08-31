ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Мониторинговый список ВОЗ пополнился новым штаммом коронавируса

Новина українською →
Женева, Вторник 31 августа 2021 21:35
Мониторинговый список ВОЗ пополнился новым штаммом коронавируса Фото: ВОЗ заинтересовалась вариантом "Мю" из Колумбии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Мониторинговый список Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пополнился штаммом коронавируса под именем "Мю". Этот вариант впервые обнаружили на территории Колумбии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ВОЗ.

Колумбийский вариант "Мю" попал в категорию штаммов коронавируса, которые вызывают интерес в ВОЗ.

Мониторинговый список ВОЗ пополнился новым штаммом коронавируса

В эту категории попадают штаммы коронавируса, имеющие генетические изменения, которые могут влиять на характеристики вируса: заразность, устойчивость к иммунитету, сложность протекания заболевания.

Также в категорию интересующих относят варианты, указывающие на возникновение риска для глобальной системы охраны здравоохранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗ Колумбия Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе