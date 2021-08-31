ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Моніторинговий список ВООЗ поповнився новим штамом коронавірусу

Новость на русском →
Женева, Вівторок 31 серпня 2021 21:35
Моніторинговий список ВООЗ поповнився новим штамом коронавірусу Фото: ВООЗ зацікавилася варіантом "Мю" з Колумбії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Моніторинговий список Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) поповнився штамом коронавірусу під іменем "Мю". Цей варіант вперше виявили на території Колумбії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ВООЗ.

Колумбійський варіант "Мю" потрапив до категорії штамів коронавірусу, які викликають інтерес в ВООЗ.

Моніторинговий список ВООЗ поповнився новим штамом коронавірусу

До цієї категорії потрапляють штами коронавірусу, які мають генетичні зміни, що можуть впливати на характеристики вірусу: заразність, стійкість до імунітету, складність протікання захворювання.

Також в категорію тих, що цікавлять, відносять варіанти, які вказують на виникнення ризику для глобальної системи охорони здоров'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗ Колумбия Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус