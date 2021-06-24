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В Москве работодателей обязали отстранять не желающих вакцинироваться сотрудников

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Москва, Четверг 24 июня 2021 11:32
В Москве работодателей обязали отстранять не желающих вакцинироваться сотрудников Фото: в Москве работодателей обязали отстранять не желающих вакцинироваться сотрудников (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

В российской столице Москве Роспотребнадзор обязал работодателей отстранять сотрудников, которые отказываются прививаться от COVID-19. На период отстранения от работы зарплату сотруднику начислять не будут.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на нормативную документацию Роспотребнадзора.

Отмечается, чтол таким сотрудникам могут предложить перейти на удаленку,

"Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника), выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний", - говорится в сообщении оперштаба.

В нем уточняется, что при этом работодатель вправе предложить отстраняемому сотруднику удаленную работу. Но предоставление удаленной работы отстраняемому сотруднику не предусмотрено российским законом, так что этот вопрос предлагают решать индивидуально.

На период отстранения от работы зарплата сотруднику не начисляется. Также пропущенное им время не включается в стаж, который дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

Отмечается, что при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, опасных для окружающих, главные государственные санитарные врачи субъектов России имеют право выпустить постановление о проведении прививок. Такие документы могут повлечь отстранение от работы тех граждан, кто отказывается от вакцинации.

Работодателям, не соблюдающим требования о количестве вакцинированных или не предоставивших информацию о них, грозит приостановка работы на срок до 90 суток.

"С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации по COVID-19 управление Роспотребнадзора по городу Москве при направлении в суд материалов будет просить о применении санкции только в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток", - говорится в сообщении.

Контроль работодателей за обязательной вакцинацией своих сотрудников будет осуществляться с помощью постоянных проверок.

Напомним, власти Москвы из-за всплеска коронавируса объявили об ужесточении карантина. Новые ограничения начали действовать с 22 июня.

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