В Москве вводят обязательную вакцинацию для сферы услуг
В столице Российской Федерации проведут обязательную вакцинацию против коронавируса 60% всех работников сферы услуг. Решение было принято в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в городе.
Об этом сообщается в постановлении, которое подписала главный санитарный врач Москвы Елена Андреева.
"Ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве ухудшается, при анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 60%",- говорится в документе.
Согласно постановлению, обязательная вакцинация коснется работников следующих сфер:
- торговля;
- салоны красоты, фитнес-клубы, СПА и массажные салоны;
- общественное питание;
- банки;
- транспорт;
- ЖКХ и энергетика;
- театры, музеи, библиотеки;
- МФЦ.
В документе указано, что руководители соответствующих организаций должны до 15 июня организовать проведение вакцинации среди сотрудников первой дозой вакцины, а через месяц - второй
Уточняется, что речь идет о вакцинации людей, которые не имеют противопоказаний.
Напомним, что в Москве обнаружили измененный индийский штамм коронавируса. Сейчас ведутся исследования эффективности к нему российской вакцины "Спутник V".
Кроме того, в России усиливают карантин из-за вспышки коронавируса.