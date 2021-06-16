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В Москве вводят обязательную вакцинацию для сферы услуг

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Москва, Среда 16 июня 2021 13:26
В Москве вводят обязательную вакцинацию для сферы услуг Фото: в Москве вводят обязательную вакцинацию для сферы услуг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В столице Российской Федерации проведут обязательную вакцинацию против коронавируса 60% всех работников сферы услуг. Решение было принято в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в городе.

Об этом сообщается в постановлении, которое подписала главный санитарный врач Москвы Елена Андреева.

"Ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве ухудшается, при анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 60%",- говорится в документе.

Согласно постановлению, обязательная вакцинация коснется работников следующих сфер:

  • торговля;
  • салоны красоты, фитнес-клубы, СПА и массажные салоны;
  • общественное питание;
  • банки;
  • транспорт;
  • ЖКХ и энергетика;
  • театры, музеи, библиотеки;
  • МФЦ.

В документе указано, что руководители соответствующих организаций должны до 15 июня организовать проведение вакцинации среди сотрудников первой дозой вакцины, а через месяц - второй

Уточняется, что речь идет о вакцинации людей, которые не имеют противопоказаний.

Напомним, что в Москве обнаружили измененный индийский штамм коронавируса. Сейчас ведутся исследования эффективности к нему российской вакцины "Спутник V".

Кроме того, в России усиливают карантин из-за вспышки коронавируса.

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