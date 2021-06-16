У Москві вводять обов'язкову вакцинацію для сфери послуг
У столиці Російської Федерації проведуть обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу 60% всіх працівників сфери послуг. Рішення було прийняте у зв’язку з неблагополучною епідеміологічною ситуацією у місті.
Про це повідомляється в постанові, яку підписала головний санітарний лікар Москви Олена Андрєєва.
"Ситуація по новій коронавірусній інфекції в Москві погіршується, при аналізі захворюваності встановлено, що частіше хворіють люди працездатного віку від 18 до 60 років, питома вага яких становить 60%", - йдеться в документі.
Згідно з постановою, обов'язкова вакцинація торкнеться працівників таких сфер:
- торгівля;
- салони краси, фітнес-клуби, СПА і масажні салони;
- громадське харчування;
- банки;
- транспорт;
- ЖКГ та енергетика;
- театри, музеї, бібліотеки;
- МФЦ.
В документі зазначено, що керівники відповідних організацій повинні до 15 червня організувати проведення вакцинації серед співробітників першою дозою вакцини, а через місяць - другою
Уточнюється, що мова йде про вакцинацію людей, які не мають протипоказань.
Нагадаємо, що у Москві виявили змінений індійський штам коронавірусу. Наразі ведуться дослідження ефективності щодо нього російської вакцини "Супутник V".
Крім того, у Росії посилюють карантинні обмеження через спалах коронавірусу.