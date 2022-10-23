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У МОЗ назвали вакцини, якими вагітні можуть щеплюватися проти COVID-19

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Неділя 23 жовтня 2022 06:35
У МОЗ назвали вакцини, якими вагітні можуть щеплюватися проти COVID-19 Фото: У МОЗ назвали вакцини, якими вагітні можуть щеплюватися проти COVID-19 (РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Для вагітних жінок вакцини є безпечними, їх можна вводити протягом будь-якого триместру. Щеплення захищають від важкого перебігу коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

"Не потрібно відкладати вакцинацію до пологів. Якщо ви вагітні та були щеплені раніше, вам слід зробити бустерну дозу", - зазначають медики.

У МОЗ підкресили, що останні дослідження показали, що вакцинація майбутніх мам також дає захист новонародженим до 6 місяців.

"Для щеплення вагітних і жінок, які годують грудьми, віддають перевагу мРНК-вакцинам - Comirnaty/Pfizer-BioNTech та Moderna. Але якщо їх немає, можна використовувати вакцину Janssen", - додали у міністерстві.

Нагадаємо, в Україні минулого тижня виявили майже 23 тисячі випадків зараження коронавірусом. Понад 200 пацієнтів померли від ускладнень хвороби.

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