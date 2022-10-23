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В Минздраве назвали вакцины, которыми беременные могут прививаться против COVID-19

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Воскресенье 23 октября 2022 06:35
В Минздраве назвали вакцины, которыми беременные могут прививаться против COVID-19 Фото: В Минздраве назвали вакцины, которыми беременные могут прививаться против COVID-19 (РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Для беременных женщин вакцины безопасны, их можно вводить в течение любого триместра. Прививки защищают от тяжелого течения коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

"Не нужно откладывать вакцинацию до родов. Если вы беременны и были привиты раньше, вам следует сделать бустерную дозу", - отмечают медики.

В Минздраве подчеркнули, что последние исследования показали, что вакцинация будущих мам также дает защиту новорожденным до 6 месяцев.

"Для прививки беременных и кормящих грудью женщин предпочитают мРНК-вакцины - Comirnaty/Pfizer-BioNTech и Moderna. Но если их нет, можно использовать вакцину Janssen", - добавили в министерстве.

Напомним, в Украине на прошлой неделе обнаружили почти 23 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 200 пациентов скончались от осложнений болезни.

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