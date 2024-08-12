МОЗ оновило рекомендації щодо вакцинації проти COVID: що потрібно знати

Міністерство охорони здоровʼя оновило рекомендації щодо вакцинації від коронавірусу. Зміни були внесені на початку серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Для більшості населення тепер достатньо однієї дози вакцини, в той час як людям з груп ризику рекомендується ревакцинація через 6-12 місяців.

За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, нові правила спрощують процес вакцинації та дозволяють швидше отримати повний курс.

Для осіб без супутніх захворювань достатньо одного щеплення без щорічної ревакцинації. Медичним працівникам, вагітним та людям із супутніми захворюваннями рекомендується отримати базову вакцинацію з подальшим бустером через пів року або щорічно.

Ревакцинація рекомендована людям із груп ризику, серед яких:

Дорослі та діти з ослабленим імунітетом або хронічними захворюваннями;

Вагітні;

Люди старше 60 років;

Особи, які мають високий ризик важкого перебігу хвороби;

Представники професійних груп ризику (лікарі, вчителі, військові тощо).

Потребу в ревакцинації визначатиме лікар на основі рекомендацій МОЗ України. Для первинної вакцинації та ревакцинації можна використовувати будь-яку доступну вакцину, але перевагу рекомендується надавати адаптованим до варіанту Omicron.

Наразі в Україні доступно понад 500 тисяч доз такої вакцини виробництва Pfizer.

Люди, які пройшли базовий курс щеплення в попередні роки і зробили кілька бустерних доз, можуть продовжувати безоплатно ревакцинуватися. Для цього необхідно записатися до сімейного лікаря та вакцинуватися у найближчому пункті щеплення. У разі дефіциту вакцин пріоритет надаватиметься пацієнтам з груп ризику.