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Минздрав обновил рекомендации по вакцинации против COVID: что нужно знать

Понедельник 12 августа 2024 14:42
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Минздрав обновил рекомендации по вакцинации против COVID: что нужно знать Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство здравоохранения обновило рекомендации по вакцинации от коронавируса. Изменения были внесены в начале августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Для большинства населения теперь достаточно одной дозы вакцины, в то время как людям из групп риска рекомендуется ревакцинация через 6-12 месяцев.

По словам главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, новые правила упрощают процесс вакцинации и позволяют быстрее получить полный курс.

Для лиц без сопутствующих заболеваний достаточно одной прививки без ежегодной ревакцинации. Медицинским работникам, беременным и людям с сопутствующими заболеваниями рекомендуется получить базовую вакцинацию с последующим бустером через полгода или ежегодно.

Ревакцинация рекомендована людям из групп риска, среди которых:

  • Взрослые и дети с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями;
  • Беременные;
  • Люди старше 60 лет;
  • Лица, имеющие высокий риск тяжелого течения болезни;
  • Представители профессиональных групп риска (врачи, учителя, военные и т.п.).

Потребность в ревакцинации будет определять врач на основе рекомендаций МОЗ Украины. Для первичной вакцинации и ревакцинации можно использовать любую доступную вакцину, но предпочтение рекомендуется отдавать адаптированным к варианту Omicron.

Сейчас в Украине доступно более 500 тысяч доз такой вакцины производства Pfizer.

Люди, которые прошли базовый курс прививки в предыдущие годы и сделали несколько бустерных доз, могут продолжать бесплатно ревакцинироваться. Для этого необходимо записаться к семейному врачу и вакцинироваться в ближайшем пункте прививки. В случае дефицита вакцин приоритет будет предоставляться пациентам из групп риска.

Ранее Кузин сообщил, что в Украине заболеваемость коронавирусом выросла в шесть раз.

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