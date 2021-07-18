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Можно ли быть донором крови после вакцинации: объяснение Минздрава

Автор: Дмитрий Левицкий

Вакцинация от коронавируса не влияет на возможность стать донором крови. Сдавать кровь можно даже на следующий день после получения COVID-прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

"Прививки неживыми вакцинами, которыми являются все имеющиеся в Украине вакцины против COVID-19, не являются противопоказанием к донорству крови. Если на следующий день после прививки человек чувствует себя здоровым и это подтверждает врач во время осмотра и анализ крови перед донацией, ему можно стать донором крови", - пояснили в Минздраве.

Как говорят в министерстве, по данным американского Красного Креста, сдавать кровь могут люди, привитые всеми неживыми вакцинами. Донором могут быть привитые следующими вакцинами:

  • CoronaVac;
  • AstraZeneca;
  • Janssen;
  • Moderna;
  • Pfizer.
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ВакцинацияМинистерство здравоохранения УкраиныКоронавирусВакцина от коронавируса