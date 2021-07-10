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Можно ли вакцинироваться от COVID одновременно с другими прививками: разъяснение Минздрава

Автор: Юлия Струк

Министерство здравоохранения разъяснило, можно ли вакцинироваться от COVID-19 одновременно с другими прививками. Плановую вакцинацию от других болезней рекомендуют проводить с интервалом в 28 дней после COVID-прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Национальная техническая группа экспертов по иммунизации рекомендует проводить плановую вакцинацию против других болезней с интервалом в 28 дней после получения 2-й дозы вакцины против COVID-19. В случае необходимости можно сократить этот интервал до 14 дней", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что вакцинацию против COVID-19 можно провести через 14 дней после прививки против других инфекционных болезней.

"Эти рекомендации не касаются вакцинации по экстренным показаниям. Ее можно делать независимо от времени получения прививки от COVID-19. При этом обе дозы антиковидной вакцины засчитываются", - добавили в министерстве.

Так, в Украине новый рекорд по COVID-вакцинации. За минувшие сутки прививки получили почти 115 тысяч украинцев.

Напомним, ранее в Минздраве обратили внимание, что больные раком украинцы тяжело переносят коронавирусную инфекцию, поэтому им необходимо вакцинироваться от COVID-19. Онкобольные могут выбрать любой препарат для прививки, зарегистрированный в Украине.

Как писало РБК-Украина, в Национальной службе здоровья подчеркнули, что вакцина против COVID-19 не может привести к заболеванию коронавирусом.

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Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирусВакцинация