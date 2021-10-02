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Можно ли людям с аллергией вакцинироваться от COVID-19: ответ эксперта

Автор: Артур Родивилов

Людям с любой аллергией можно вакцинироваться против COVID-19. Противопоказания существуют для тех, у кого был анафилактический шок на первую дозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Екатерины Булавиной в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Булавинова добавила, что также важно не заразиться COVID-19 в очереди на вакцинацию.

"Людям с аллергией, с поллинозом, с любой аллергией можно вакцинироваться. Вакцинировать не будут только того, у кого был анафилактический шок на первую дозу вакцины от COVID-19. Всем остальным вакцинироваться можно и нужно", - заявила она.

Эксперт настаивает на необходимости проведения вакцинации в просторных помещениях и соблюдения там всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.

Она также подчеркнула, что в случае заражения важно не заниматься самолечением и следовать только рекомендациям своего лечащего врача.


Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Саакашвили назвал главную причину беспорядка в Украине.


Также сам Савик Шустер разоблачил психологию президента РФ и рассказал о стратегии Путина против Украины.


Кроме того, стало известно, за что уволили бывшего генпрокурора Рябошапку на самом деле.


Еще эксперты выяснили, с какой эмоцией в Украине живут сегодня 16-18-летние украинцы.


Также в эфире показали реконструкцию покушения на Сергея Шефира.

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