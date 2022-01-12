Можно ли получить бустер вакциной CoronaVac: ответ эксперта

В Министерстве здравоохранения советуют тем, кто получил курс прививок CoronaVac, вводить бустерную дозу препаратом Pfizer. Однако, желающие все же могут пройти ревакцинацию CoronaVac.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Еще по одной. Зачем в Украине и мире делают бустерную дозу вакцины от COVID".

Как пояснил изданию глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий, такую возможность предусмотрели тем, кто не согласится вводить любую другую вакцину.

"Есть данные, что ревакцинальная доза Sinovac обеспечивает неплохой иммунный ответ. Мы в процессе дискуссии оставили такую опцию в Украине, учитывая то, что многие люди старшего возраста получили прививку именно препаратом CoronaVac. Не потому, что у них не было выбора, а потому что у них были какие-то предостережения относительно других препаратов", - пояснил Лапий.