Можно ли получить прививку в центре вакцинации без прописки: ответ Минздрава
Для получения прививки в центре вакцинации от коронавируса прописка не нужна. В центрах вакцинируют людей, которые зарегистрировались на прививку через "Дія".
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
"В центрах массовой вакцинации прививают людей, которые ранее записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или на сайте "Дія" или через контакт-центр Министерства здравоохранения. Приоритет отдается людям пожилого возраста", - отметили в Минздраве.
При этом, стоит отметить, что местные власти в городах могут распределять порядок формирования очереди на свое усмотрение. Например, в Киеве есть также возможность записаться на прививку через медицинский портал для пациентов Helsi.me.
Напомним, с минувших выходных изменился алгоритм работы центра вакцинации от COVID в Киеве, который находится в Международном выставочном центре (МВЦ). Теперь необходимо предварительно записываться через сервис helsi.me.
Кроме того, в центрах вакцинации от коронавируса за минувшие выходные получили прививку более 31 тысячи человек. Центры массовой вакцинации работали в 16 регионах.