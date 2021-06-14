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Можно ли получить прививку в центре вакцинации без прописки: ответ Минздрава

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Понедельник 14 июня 2021 17:09
Можно ли получить прививку в центре вакцинации без прописки: ответ Минздрава Фото: для получения прививки от коронавируса в центрах вакцинации прописка не нужна (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Лера Полищук

Для получения прививки в центре вакцинации от коронавируса прописка не нужна. В центрах вакцинируют людей, которые зарегистрировались на прививку через "Дія".

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

"В центрах массовой вакцинации прививают людей, которые ранее записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или на сайте "Дія" или через контакт-центр Министерства здравоохранения. Приоритет отдается людям пожилого возраста", - отметили в Минздраве.

При этом, стоит отметить, что местные власти в городах могут распределять порядок формирования очереди на свое усмотрение. Например, в Киеве есть также возможность записаться на прививку через медицинский портал для пациентов Helsi.me.

Напомним, с минувших выходных изменился алгоритм работы центра вакцинации от COVID в Киеве, который находится в Международном выставочном центре (МВЦ). Теперь необходимо предварительно записываться через сервис helsi.me.

Кроме того, в центрах вакцинации от коронавируса за минувшие выходные получили прививку более 31 тысячи человек. Центры массовой вакцинации работали в 16 регионах.

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